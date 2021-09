Wereldkampioen aan de start bij profronde Surhuisterveen

Het contact met Ganna was al eerder gelegd, zegt Erik Jager van de profronde. Ganna was vorig jaar ook al wereldkampioen tijdrijden.

"Normaliter zitten we met de profronde vlak na de Tour de France, maar dit jaar is dat anders. Daarom moesten we ons ook op andere wielrenners richten."

De profronde wordt verreden op 2 oktober. Het wordt het afscheid van Pieter Weening. "Het is de grootste wielrenner die Fryslân ooit heeft gehad", zegt Jager. "We hebben hem gevraagd hoe hij afscheid wil nemen. En Pieter wil fietsen. Dus hij neemt het straks op tegen de wereldkampioen."