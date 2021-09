Laila van der Meer (21) uit Grou zevende op EK zeilen in 'vliegende' catamaran

Van der Meer en Brouwer hadden zich dit jaar niet geplaatst voor de Spelen in Tokio. Ze richten alles op Parijs 2024.

Vliegen over het water

In de Nacra17-klasse zeilen de teams op catamarans die, als er voldoende wind is, uit het water omhoog komen. Ze zijn 5,25 meter lang. Dat is dik 17 voet. Daar komt de naam vandaan.

De teams bestaan uit een man en een vrouw. Het is de eerste olympische zeilklasse waar mannen en vrouwen samen op zeilen. In het Nederlandse team is VAn der Meer de stuurvrouw, terwijl Brouwer de touwen in handen heeft.

World Sailing TV maakte een uitlegvideo over de Nacra17. Daarin ook het antwoord op de vraag wie moet sturen: de man of de vrouw.