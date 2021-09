Dylan Drent beste kaatser van het jaar na derde prijs in Leeuwarden

Drent is de eerste Harlinger die sinds 1967 het puntenklassement wint. Hij was voor de wedstrijd al zo goed als zeker van de winst. Alleen Marten Bergsma kon nog op gelijke hoogte komen.

Na de winst in Leeuwarden is Erwin Zijlstra derde geworden in het jaarklassement. Zijlstra won met zijn partuur de finale van Remmelt Bouma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten met 5-5 en 6-0 door een zitbal van Van Zuiden.

De derde prijs was voor het partuur van Dylan Drent, Willem Heeringa en André van Dellen. Van Dellen startte in een ander partuur, maar kwam in de halve finale in ht perk bij Drent en Heeringa door een blessure bij Auke Boomsma.

Erwin Zijlstra is koning geworden.