RIVM: 96 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week iedere dag 115 besmettingen gemeld in Fryslân. Zaterdag lag dat gemiddelde op 120, een week geleden op 134.

in Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur geen sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Er zijn twee Friezen opgenomen in het ziekenhuis. Dat gaat om inwoners van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Heerenveen.