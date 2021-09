Vlieland viert feest: voetbalclub wint voor de állereerste keer

VSV staat voor 'Vlielandse Sport Vereniging.' Deze vereniging is al in 1931 opgericht, maar pas sinds 2018 heeft de vereniging een voetbalafdeling. Tot die tijd was Vlieland de laatste Nederlandse gemeente zonder voetbalclub.

In 2018 begonnen

VSV '31 speelt op Sportpark Flidunen. In 2018 is er een jeugdteam begonnen in competitieverband bij de KNVB en in het seizoen 2019-2020 nam voor het eerst eens standaardelftal deel in competitieverband bij de KNVB. Een groot succes was het debuut niet: de Vlielanders verloren alle 14 wedstrijden. Het lukte het team niet om ook maar één doelpunt t maken. Ze kregen 111 doelpunten tegen.

Exact een jaar geleden scoorde de Vlielander voetbalclub voor het eerst. Pieter Kleinjan maakte een doelpunt tegen Tijnje. De club was er erg blij mee. Trainer Kerst Heida had niet verwacht dat het voorlopig wat zou worden met het team. De einstand was echter in het voordeel van Tijnje, het werd 1-6.

Stapje terug

Van Joolen volgde Heida op. "Ik ben Henk de Jong dankbaar dat ik de mogelijkheid kreeg om van deze ploeg jongens een mooi team te maken. Hij heeft mij voorgedragen. Het belangrijkste is dat ze er zijn als ze er moeten zijn", zegt de coach.

De club heeft wel een stapje teruggezet, ze spelen niet meer tegen standaardelftallen. "Eigenlijk was het een stapje te hoog. Dit is nu het zevende doelpunt dat we gescoord hebben", zegt coach Van Joolen. De allereerste winst is een belangrijke duw in de rug. "Het is een kwestie van een team bouwen en er voor gaan."