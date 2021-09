Weer evenement in WTC Leeuwarden: Stoffen Spektakel trekt duizenden bezoekers

De handelaren zijn in ieder geval blij dat ze weer aan de slag kunnen. Voor sommigen van hen was het een lastig jaar. "Wij hebben wel online handel gehad, maar hier verkoop je meer. En de kosten gaan wel door. Ik ben ook gewoon blij al mijn vaste klanten weer te zien", zegt een van de verkopers.

Meer verkoop in het echt

Voor de klanten geldt dat evengoed. "In Leeuwarden heb je maar één stoffenzaak. Op de markt is ook al geen echte stoffenkraam meer. Dan is dit toch echt wel fijn, want je heb echt ruime keuze." Een andere vrouw heeft net een aantal meter stof gekocht. Dat is nog maar het begin: "Als ik de tassen niet meer kan dragen gaan we naar de auto en komen we terug. Zo fijn dat we hier weer kunnen zijn."