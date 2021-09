Door corona lopen meer mensen vast in rouw: poli biedt hulp

Afscheid nemen is belangrijk

Afscheid nemen is heel belangrijk als iemand overlijdt. Jos de Keijser is klinisch psycholoog, psychotherapeut en bijzonder hoogleraar aan Rijksuniversiteit Groningen met als specialisme complexe rouw.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die naasten hebben verloren in of door corona meer rouwklachten hebben. Vooral omdat ze vaak geen afscheid konden nemen of omdat ze meerdere mensen hebben verloren. Normaal gesproken loopt zo'n 10 procent vast in de rouw, maar bij coronaverliezen is dat 20 procent.

Complexe rouw

Het verlies van meerdere mensen tegelijkertijd, verlies door geweld of een akelig ongeluk en niet goed gehecht zijn in je jeugd zijn factoren die ervoor zorgen dat rouw kan overgaan in complexe rouw.