Henk de Jong na 9-0 nederlaag: "Ik laat mijn jongens niet vallen"

De Jong vindt de nederlaag heel vervelend, maar is ook realistisch. "De kans was 99,9% dat we hier zouden verliezen. Dit is het verschil tussen Ajax in topvorm en Cambuur als het niet loopt."

Ajax is dan ook niet een ploeg waarvan Cambuur moet winnen. "Wij zijn maar heel gewoon. Wij moeten het tegen andere ploegen doen. Het doelsaldo is wel weg nu. Daar moeten we wat aan doen."

Donderdag speelt Cambuur tegen Heracles. De Jong wil dan revanche nemen. "Ik heb zin in donderdag. Onze supporters moeten ons goed helpen, want dit is wie wij zijn. We krijgen nog weleens een dikke klap, maar goed, dit was wel een erg dikke.

Hoedemakers: "Doe maar niet 10-0"

Middenvelder Mees Hoedemakers zag de ene na de andere bal van Ajax erin vliegen. "Op een gegeven moment denk je wel: doe maar niet 10-0. Dat wil je voorkomen natuurlijk. Ze waren dichtbij, maar gelukkig is het niet gebeurd."