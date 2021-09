Johnny Jansen tevreden: "Alleen vergeten wij 2-0 te maken"

Verdedigend was Heerenveen sterk, vond Jansen. "Volgens mij schieten zij in de zeventigste minuut pas op goal. Dus wij doen gewoon heel veel dingen goed."

"Alleen vergeten wij de 2-0 te maken", gaat Jansen verder. "We hebben zeker kansen gehad om de wedstrijd te beslissen."

Volgens Jansen was de overwinning een echte teamprestatie. "Het gedrag dat ze hebben, heel hard willen werken. Gewoon als team een overwinning binnenhalen. Dat bevalt me heel goed. Maar er zit ook jeugdig enthousiasme in", nuanceert Jansen. "Dat we onszelf een beetje voorbijlopen, dan moeten we langer en rustiger op de bal spelen."

Henk Veerman: "Mijn kopballen zijn niet superslecht"

Henk Veerman maakte meer dan dertig doelpunten. Daarvan maakte hij slechts één met zijn hoofd. De laatste tijd is dat anders: zijn laatste drie goals waren allemaal kopballen. "Ik heb al eens gezegd: mijn kopballen zijn niet zo superslecht. Alleen vielen ze gewoon niet. En nu vallen ze wel één voor één, dus dat is mooi."