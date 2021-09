Oane Galama: "De Hollanders zijn niet beter, ze ljeppen alleen verder"

Dat er drie Hollanders voor hem op het podium stonden doet Galama dan ook niet veel. "Het is niet een strijd tussen Hollanders en Friezen. Het is een strijd om wie het verste springt", zegt Galama.

"We moeten het ook een beetje in verhouding plaatsen. Zij springen dit jaar meer dan twintig wedstrijden. Wij de helft. Dan is het ook logisch dat ze wat meer routine hebben en makkelijker tot verre sprongen komen. Zo realistisch moet je zijn. Ik weet het is een excuus, maar aankomend jaar gaan we er vol voor. We hebben er nu al zin in", zegt Galama, die op het FK ook al vierde werd.

Gedegradeerd

Bij de vrouwen en de meisjes was er wel Fries succes. Na een volledig Friese finale pakte Marrit van der Wal de titel. "Dat is natuurlijk wel fantastisch. Na zo'n seizoen", zegt de fierljepster van Het Heidenschap.

Daarmee doelt Van der Wal onder meer op dat ze eerder dit seizoen degradeerde naar de tweede klasse omdat ze verhuisde naar Eindhoven en daardoor niet aan alle wedstrijden kon meedoen.

"Ik heb voor mezelf toen echt gezegd: ik ga er meer van genieten. Ik ga echt voor mezelf springen. Ik moet dit willen. Ik had er vandaag echt zin in. Dat heb ik eerder niet altijd gehad. Dat doet zoveel met je. Dan kun je gewoon van elke sprong genieten. of het nu een goede of slechte sprong is, dat maakt dan niet zoveel uit. Dat werkt", zegt Van der Wal.

Niet verwacht

Hanneke Westert uit Sneek was de beste bij de meisjes. Dat kwam voor haar wel een beetje als een verrassing. "Afgelopen wedstrijden met het FK en de wedstrijden daarvoor gleed ik steeds wat weg bij de insprong. Daar baalde ik best wel van. Donderdag heb ik hier getraind en toen ging het best wel goed. Daardoor was ik ook minder zenuwachtig. Misschien heeft dat ook wel geholpen", zegt Westert.

Met 16,23 was ze bij de vrouwen op de tweede plaats geëindigd, maar er zit volgens haar nog wel meer in. "Ik denk dat het misschien nog wel een beetje verder kan. Ik weet het niet. Misschien volgend jaar een Nederlands record voor de meisjes", zo zegt Westert.