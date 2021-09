Korfballers LDODK in ereklasse te sterk voor DeetosSnel

Het was de derde wedstrijd dit seizoen voor LDODK in de ereklasse, het hoogste niveau bij het veldkorfbal. Eerder werd met 23-15 gewonnen van DOS'46 uit Nijeveen en met 20-15 verloren van Fortuna uit Delft.

LDODK speelt de veldcompetitie in een poule van zes ploegen. De eerste vijf wedstrijden zijn voor de zaalcompetitie en de returns in de ereklasse zijn na afloop van de competitie in de zaal.