Marrit van der Wal houdt met titel Friese eer hoog op NK fierljeppen

De nummers een en twee van afgelopen jaar, respectievelijk Rian Baas uit Utrecht en Ysbrand Galama uit Workum, haalden de finale niet. Ysbrand zette met zijn eerste sprong 17,10 neer en sprong daarna twee keer nat. Baas liep met 20,04 de finale op zeven centimeter mis.

Nard Brandsma, de Fries kampioen van dit jaar, haalde finale ook niet. Hij sprong drie keer nat.

Finale

De zes finalisten, waaronder de twee Friezen Oane Galama uit Hilaard en Sytse Bokma uit Hindeloopen, kwamen in de finale niet meer aan de afstand van 21,42 meter die Van Midden in de voorronde al had neergezet.

Jaco de Groot uit Kamerik werd tweede met 21,03 meter. De derde plaats ging met 20,90 meter naar Erwin Timmerarends uit Bodegraven.

Vrouwen

De vrouwenfinale was met Van der Wal, Sigrid Bokma uit Hindeloopen en Pytrix Westra uit Burgum volledig Fries. Bokma, die afgelopen jaar de titel pakte, kwam in de finale met 16,22 meter nog wel in de buurt van de winnende sprong van 16,31 meter van Van der Wal. Dat leverde haar uiteindelijk de tweede plaats op. Westra werd met 15,64 meter derde.