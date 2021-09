Benefytstocht begonnen om geld op te halen voor De Skulp

Bin de inloopcafés van De Skulp in Heerenveen, Drachten, Sneek en Leeuwarden kunnen mensen terecht om hun verhaal te doen. Mensen kunnen een paar keer per week praten met lotgenoten of een coach.

De organisatie hoopt met de fietstocht meer dan 14.000 euro op te halen. Het Nationaal Fonds tegen Kanker verdubbelt iedere donatie, tot 10.000 euro. In Drachten heeft initiatiefneemster Martha ten Hoeve al een cheque van 500 euro in ontvangst genomen van gemeente Smallingerland.