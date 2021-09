Friese theaters verkopen veel minder kaartjes dan voor de coronapandemie

2019 was voor het jonge Theater Sneek het meest succesvolle seizoen tot nu toe. Buma houdt er rekening mee dat het wel even kan duren voordat men weer op dat niveau zit, maar tegelijk is hij ook optimistisch. "Het komt wat later op gang, maar de gang naar het theater is gelukkig wel weer gevonden."

Grote namen scoren nog het best

Een voorstelling die het in beide theaters goed doet is het toneelstuk Wat soesto van gezelschap Pier21 met Freark Smink en Klaasje Postma. Dat stuk beleefde vrijdag in Sneek de uitgestelde wereldpremière voor en publiek van 400 man.

Ook in Franeker loopt de kaartverkoop voor deze voorstelling goed. "De grote namen doen het weer prima. Maar de kleinere, onbekendere voorstellingen, daar moeten we harder aan trekken."