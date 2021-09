Tjeerd de Groot (D66) over stikstof: "Soms moet je impopulaire maatregelen nemen"

Volgens Blok is er wel een verschil met de plannen van de NAM, want die willen vanuit Ternaard boren, dus vanaf de wal. En dan kan Blok de vergunning niet weigeren, zei hij maandag in Ternaard en woensdag in de Tweede Kamer. De Groot: "Maar met dat soort slimmigheden, dat was ook bij stikstof het geval, zegt de rechter uiteindelijk: beste overheid, ga je gewoon aan de wet houden."

Een groot deel van de Kamer wil extern juridisch advies over hoe het nu zit. Kan de minister op basis van de wet echt de vergunning niet weigeren, is de vraag die daarbij centraal staat. "Wat mij betreft is de wet hartstikke duidelijk", zegt De Groot. "De Waddenzee wordt expliciet genoemd. En als je dan er net naast gaat boren, doet er niet toe. De gevolgen zijn voor de natuur in de Waddenzee."

Kaag kon niet anders

D66 had deze week ook andere problemen aan zijn hoofd: interne problemen. Minister Sigrid Kaag van het toch al demissionaire kabinet stapt op na een motie van afkeuring door de Tweede Kamer. Kaag was als minister van Buitenlandse Zaken hoofdverantwoordelijke bij de chaotische evacuatieoperatie in Afghanistan.

"Het was voor Sigrid zeker een moeilijke beslissing", zegt De Groot. Maar ze kon bijna niet anders. "Dat is de consequentie van de nieuwe politiek waar ze zelf voor staat."

Remkes aan zet

Kaag blijft wel politiek leider van D66 en blijft ook betrokken bij de formatie van een nieuw kabinet. "De hele fractie, de hele partij staat achter haar. Ze is onze onbetwiste leider."

De verkiezingen zijn ondertussen langer dan een halfjaar geleden en een nieuw kabinet is nog niet in zicht. Allerlei opties voor meerderheidskabinetten zijn besproken, maar zonder resultaat. De nieuwe informateur, Johan Remkes, spreekt dit weekend op een landgoed met de VVD, het CDA en D66. "We zijn benieuwd naar zijn plannen", zegt De Groot.