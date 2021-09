Ervaring Bob de Jong moet Marwin Talsma naar de Olympische Spelen helpen

Dat hij nu weer op een behoorlijk niveau zit, ziet Talsma onder meer terug in goede fietstesten. Over anderhalve maand moet de 23-jarige langeafstandsrijder er staan op het NK afstanden, zo vertelt zijn coach. "Hij hoeft van mij geen Nederlands kampioen te worden. Hij moet zich plaatsen om wereldbekers te rijden. Dat is hij ook aan zijn stand verplicht, zo simpel is het. Want hij is Nederlands kampioen op de tien kilometer."

Startbewijzen halen

Die startbewijzen voor de wereldbekers worden op het NK afstanden verdeeld. Daarna vindt tussen kerst en oud en nieuw het OKT plaats. Daar hoopt Talsma een nieuwe stap te zetten naar zijn olympische droom. "Die droom heb ik op de vijf en de tien kilometer. we moeten ons eerst maar eens plaatsen."

Hoe ziet de planning van Talsma er uit? "Over een paar weken gaan we naar Inzell. Daar zijn de eerste wedstrijden en vanuit daar werken we naar het NK."