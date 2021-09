Knie zit Hinke Schokker dwars: geen records, maar actie voor KiKa zet door

Eerder vrijdag verklaarde Schokker al dat zij niet in topvorm was en te kampen had met blessures. Voor 20.00 uur nam Schokker nog een korte pauze, maar daarna ging het bergaf.

Behandeling nodig

"Op een gegeven moment was er een blessurebehandeling nodig van onze fysiotherapeut", vertelt Jan Willem Sietsma van #teamBerend. "Maar dat duurde langer dan de vier minuten die per uur mochten. Want aan een recordpoging zijn regels verbonden. Toen was al duidelijk dat de 100 kilometer hem niet meer zou worden."

"Nu is het niet meer verantwoord"

De 24 uur rennen was toen nog wel in beeld. "Hinke ging nog een uur door op de loopband, maar de blessure bleef. Op een gegeven moment hebben zij als organisatie besloten: nu is het niet meer gezond en verantwoord, we stoppen ermee." 'WRpoging gestaakt', zo meldde de livestream.