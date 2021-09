Nieuwe bondscoach Oranjevrouwen debuteert met gelijkspel en met Spitse als reserve

Kort na de rust kwam Tsjechië op voorsprong dankzij Andrea Stasková. In de eerste fase had het thuisteam al legio kansen gemist. Pas in de 83e minuut kwam Oranje langszij, door een doelpunt van Vivianne Miedema.

Nieuwe bondscoach

Het was de eerste wedstrijd van Oranje onder leiding van Mark Parsons. De Engelsman volgde deze zomer de succesvolle Sarina Wiegman op als bondsoach.

Parsons liet Sherida Spitse van de bank af beginnen. In de 69e minuut kwam de Friezin in het veld voor Jackie Groenen. Kerstin Casparij uit Heerenveen zat voor het eerst bij de selectie van Oranje, maar kreeg vrijdagavond nog geen minuten.

Wereldkampioenschap

De eindronde wordt in 2023 gespeeld in Nieuw-Zeeland en Australië. De volgende wedstrijd in de reeks van Oranje is tegen IJsland, komende dinsdag.