Zaalvoetbalvrouwen Libertas ontsnappen aan nederlaag tegen Exstudiantes

De bezoekers uit Zwolle kwamen in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Rianne Bos. Niet veel later maakte Thirza Leistra op aangeven van Sam Bosma weer gelijk. Daarmee bepaalde zij de ruststand op 1-1.

De Zwolse club kwam direct na de thee alweer op voorsprong. Deze keer was het oud PEC Zwolle-speelster Lauri Weijkamp die doel trof. Daardoor leek het er lang op dat Libertas de eerste wedstrijd van het seizoen zou verliezen, maar in de absolute slotfase maakte Bosma er toch nog 2-2 van. Dat was ook de eindstand.