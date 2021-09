Klein vraagteken bij sc Heerenveen in opstelling tegen Fortuna Sittard

Anthony Musaba zit tegen Fortuna Sittard voor het eerst bij de selectie. De aanvaller die wordt gehuurd van AS Monaco was afgelopen week ziek, maar begint nu op de bank. Rodney Kongolo is nog niet hersteld. Johnny Jansen hoopt over een week ook weer een beroep te kunnen doen op verdediger Rami Kaib. "Ik ga ervan uit dat hij tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente er weer bij is."

Prima competitiestart

sc Heerenveen heeft qua punten een prima start van de competitie. Maar niet alleen over het aantal punten is Jansen tevreden, ook over het voetbal van zijn ploeg is hij content. "Persoonlijk vind ik dat we beter voetballen dan vorig jaar. Het is veel verzorgder, we lopen bepaalde fases echt heel goed te voetballen."