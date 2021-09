Niet meer met de auto naar de Leeuwarder binnenstad: "Je hebt hier niks te zoeken"

Parkeren mag vanaf maandag alleen met een vergunning en tussen 07.30 en 12.00 mag er - met ontheffing - geladen en gelost worden. Verder is verkeer niet meer welkom.

"Als je hier niet woont of geen inrijvergunning hebt, heb je hier niks anders te zoeken dan een boete", vat wethouder Friso Douwstra samen.

Het noordwestelijke deel van het centrum is vanaf maandag autoluw. Dat gaat later ook gelden voor de rest van het centrum, zegt Douwstra. "Straks gaan we naar de Tweebaksmarkt en het Ruiterskwartier."

Kronkelige straatjes

Geschikt voor auto's was de binnenstad nooit, zegt Maaike Venema van het wijkpanel. "Het is een prachtige binnenstad uit de middeleeuwen, met kleine kronkelige straatjes. Nooit bedoeld voor auto's, maar de tijd schrijdt voort."

"De schoonheid en de leefbaarheid van de stad is belangrijk voor de bewoners, ze zijn er elke dag." Het was dus tijd om afscheid te nemen van het verkeer: "Veel auto's die hier onnodig zijn, bevorderen dat niet."