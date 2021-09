Jubileum voor het NK fierljeppen: voor de 50e keer springen om de eer

Jubileumeditie

Vijftig jaar geleden werd het eerste NK geljept in Jaarsveld. In 1972 werd Roel Bokke Span de eerste winnaar met 15,44 meter. Aart de With werd destijds kampioen bij de jongens. Zaterdag is De With weer actief op het NK, nu als arbiter. Hij is recordhouder als het gaat om nationale titels. Als senior werd hij maar liefst dertien keer kampioen. Ook pakte hij bij de jongens en de junioren nog drie titels. De With is nu nog altijd wereldrecordhouder met een aluminium polsstok. Dat record staat al ruim twintig jaar op 19,42 meter.