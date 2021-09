Hardloopster Hinke Schokker begonnen aan dubbele recordpoging voor KiKa

De bedoeling is dus om 100 kilometer in zo'n 8 uur te rennen en daarna in de resterende 16 uur nog eens 150 kilometer te rennen. De mensen van #teamBerend rennen mee door in estafette minstens 250 kilometer mee te rennen naast Schokker. Met het lopen proberen zij zoveel mogelijk donaties op te halen.

Schokker is niet optimaal in vorm, zegt ze zelf. "Normaal gesproken ben ik weken voor een 100 kilometer in topvorm. Maar ik heb nu wat blessures gehad, en na vorige week was ik behoorlijk kapot." Schokker liep toen in Winschoten de 100 kilometer in 8.13,24. Dat was op de weg, daarvoor gelden andere records dan voor een loopband.