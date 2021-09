SC Cambuur wil tegen Ajax de Johan Cruijff ArenA stil spelen

Ook trainer Henk de Jong heeft thuis op de bank genoten van Ajax in de Champions League. "Maar de competitie is weer iets anders. Ajax wil doortrekken waar ze woensdag zijn geëindigd. We moeten er vanaf de eerste seconde klaar voor zijn. Anders loop je achter de feiten aan."

Voor Cambuur zou een gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA al winst zijn. De begroting van Ajax ligt twintig keer hoger dan die van Cambuur. "Ik hoop dat we de mensen stil krijgen", zegt De Jong. "We hebben niets te verliezen. Maar we verslappen niet. Ik probeer de jongens gek te maken op de goede manier. Dat ze lef hebben in de ArenA. Ik hoop dat we hebben geleerd van hoe het tegen PSV ging. Dan ga ik er met een goed gevoel heen."