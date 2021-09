De zorg loopt op het tandvlees: ziekenhuizen worstelen met personeelstekort

Daarbij komt ook nog eens dat de uitstroom hoog is en dat het behouden van nieuw personeel lastig is. "Dan moeten mensen extra diensten werken. Dat is een grote uitdaging, dat houd je maar beperkt vol. Het is een zichzelf versterkende ontwikkeling."

Instroom van nieuwe verpleegkundigen

In Tjongerschans worden ieder jaar zo'n 160 verpleegkundigen opgeleid. "Op een bestand van zo'n 900 verpleegkundigen houdt dat in dat zo'n één op de zes een verpleegkundige in opleiding is. Als 24 uur gedekt wordt door drie diensten, dan is dat dus ook al één op de drie. Dat is wel echt het maximum."