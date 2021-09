GGD Fryslân houdt spreekuren voor mensen met prikangst

De Graaf: "We hebben al ervaring met mensen die prikangst hebben. Die ervaring gebruiken we nu om deze groep te helpen. Ze kunnen langskomen voor afspraken. Soms wordt pas bij de vierde afspraak een prik gezet, maar dat is geen probleem."

Speciale aandacht voor noordoosten en Leeuwarden

De GGD kijkt ook specifiek naar het noordoosten van de provincie en de gemeente Leeuwarden. De gemeentes Dantumadiel, Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân en Leeuwarden zijn de enige gemeentes waar de vaccinatiegraad onder de 70 procent ligt.

In Dantumadiel werden deze week wel 42 procent meer prikken gezet dan een week geleden, in Noardeast-Fryslân 23 procent meer. In Leeuwarden en Achtkarspelen zijn juist minder prikken gezet.

De vaccinatiebus, waarmee de GGD al maanden door de provincie rijdt, moet het voor mensen ook toegankelijker maken om een prik te halen. De bus staat maandag in Drachten, dinsdag in Heerenveen en woensdag in Jubbega.