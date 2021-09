CDA en CU willen weten wat Gedeputeerde Staten van onteigening boeren vinden

Deze week lekte uit dat landsadvocaat Hans Besselink het advies heeft gegeven om de vergunning van bepaald boeren in te trekken, mochten ze in de buurt van natuurgebieden te veel stikstof uitstoten.

De twee fracties zien er niets in en zoeken juist hun heil in de plannen waar boeren, milieuorganisaties en ondernemersclubs in mei mee kwamen.