De toren van Foudgum kan er na groot onderhoud weer tegenaan

De afgelopen maanden stond de kerk in de steigers. Er was onderhoud nodig: het dak moest op sommige plekken worden opgeknapt. Zo zijn er pannen vervangen, maar ook het voegwerk en schilderwerk is gedaan. In de toren zijn ventilatiegaten gemaakt, om vochtproblemen te voorkomen.

Piet Paaltjens' kerk

De kerk is in de 12e-eeuw gebouwd, maar in 1807 is het schip afgebroken en het jaar daarna is het vervangen. De toren bleef wel staan, maar is door de jaren heen nog wel eens aangepast. Een bekende predikant in de kerk is de bekende schrijver François Haverschmidt (1835-1894), beter bekend als Piet Paaltjens.