Aanleg van drijvend zonnepark bij Ureterp aan de Vaart begonnen

Het zonnepark moet aan het eind van het jaar werken. Er moet dan voor zo'n 4.000 huishoudens stroom worden opgewekt. Gemeente Opsterland steunt het: "Dit mooie project in Ureterp past in goed rentmeesterschap, om onze aarde beter door te geven", zegt wethouder Rob Jonkman.

Landschap

De panelen worden aan de bodem van de eerdere zandwinput vastgemaakt. Volgens GroenLeven wordt er veel aandacht geschonken aan het inpassen van het zonnepark in het landschap. Er wordt en fruitboomgaard aangelegd en er komen vleermuis- en vogelkasten. Ook komen er een nieuw wandelpad en betere vislocaties.

Eerder zou het Spaanse bedrijf Univergy Solar zonnepanelen plaatsen, maar er was ergernis over hun plannen. Het dorp was ontevreden over de communicatie en had het gevoel dat het park er 'doorgedrukt' werd, ten koste van de natuur.

Later trok het Spaanse bedrijf zich terug en nam GroenLeven het over. GroenLeven heeft ook al een drijvend zonnepark bij Nij Beets aangelegd.