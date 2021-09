Kinderen leren over wonderlijke onderwaterwereld Waddengebied

Het is deze dagen veel in het nieuws: de kwetsbare natuur in het Waddengebied. En dan komt het toevallig zo uit dat in een speciale voorstelling kinderen worden bijgepraat over die natuur en hoe je daar op moet passen. De voorstelling is gemaakt door theatergroep Pier21, in samenwerking met een culturele instelling uit Willemhaven in Duitsland.