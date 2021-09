Vlieland en Schiermonnikoog krijgen testlocaties voor coronatoegangsbewijs

Burgemeester Michiel Schrier van Vlieland zei eerder deze week dat hij daar over in zat. "We hebben het wel geprobeerd aan het begin van de zomer. Maar men zag er geen brood in. Dan blijf je verstoken van een testlocatie."

Hoge vaccinatiegraad op de eilanden

Voor de meeste eilanders is het niet een groot probleem, omdat de vaccinatiegraad op de eilanden hoog is. Zij hebben daarom bijna allemaal al een geldige QR-code. "Schiermonnikoog staat zelfs op nummer 1 als het gaat om de vaccinatiegraad: 93 procent van onze inwoners is gevaccineerd. Maar wij ontvangen ook veel toeristen", geeft Van Gent aan.

Afgelopen zomer was dat nog niet zo erg, omdat er toen niet veel evenementen waren waarvoor een dergelijk toegangsbewijs nodig was. Maar met de nieuwe maatregelen verandert dat en daarom was de vraag naar testlocaties op de eilanden groot.

Zo snel mogelijk regelen

"We zijn blij dat we het nu ook kunnen aanbieden aan mensen die op het eiland werken en toeristen", zegt Van Gent. Wanneer alles klaar is, is nog afwachten. "We gaan er alles aan doen om het voor 25 september te regelen. Begin oktober hebben we op het eiland het Kamermuziekfestival, het zou fijn zijn als het dan in elk geval is geregeld."