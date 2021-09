MynSkip Feanwâlden blij dat er weer gesproken wordt met het college

"Het is zo dat de gemeente even meer tijd krijgt, maar de uitspraak is geschorst, niet vernietigd", zegt voorzitter Roel Dijkstra.

Feanwâlden is al sinds 2003 bezig om een dorpshuis te krijgen. Eerder leek de stichting daar subsidie voor te krijgen, maar de gemeente trok die in. De stichting voelde zich slachtoffer van bezuinigingen en er werd een zaak opgetuigd. De rechtbank bepaalde dat de eerder toegekende subsidie onterecht geweigerd was, maar de voorzieningenrechter is het daar niet mee eens.

In gesprek

Het is een ingewikkelde kwestie, maar op dit moment is de gemeenteraad nog niet aan zet. De voorzieningenrechter heeft gesuggereerd dat het college en Stichting Doarpshûs MynSkip weer in overleg gaan.

"Wij moesten een zienswijze indienen bij de gemeente en de Raad van State. Daarin hebben wij erop aangespoord om in gesprek te gaan. Dat is gehonoreerd", zo legt voorzitter Dijkstra uit. "Ik durf niet te zeggen wat het oplevert. We zijn al lang niet meer in gesprek, al hadden we dat we gehoopt na de uitspraak van de bestuursrechter."

Op uitspraak wachten

De kwestie is nu in afwachting van de bodemprocedure. Dijkstra: "Anders had de gemeente op 28 september een beslissing moeten nemen, terwijl in rechte nog niet vaststaat dat de gemeenteraad daar wel de bevoegdheid voor heeft. Dus we zullen op de uitspraak moeten wachten."