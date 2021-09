Friezen krimpen, maar zijn nog altijd langste mensen ter wereld

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vrijdag verschijnen.

Met deze lengte zijn Friezen nog steeds veel langer dan mensen uit andere provincies en daarmee zijn ze ook de langste mensen ter wereld. Limburgers en Brabanders zijn in Nederland het kortst. Een gemiddelde Friese man is 3,5 centimeter groter dan een Limburgse man. Ook in Noord- en Zuid-Holland zijn de inwoners aan de kleine kant.

Veertigers zijn het langst

Volgens de uitkomsten van het onderzoek is de generatie Friezen die is geboren in 1980 het langst. Vergelijk je dat met 2020, dan zijn mannen nu 3 centimeter kleiner en vrouwen zo'n 2,8 centimeter kleiner.

De daling komt onder andere door het grotere aandeel van mensen met een migratie-achtergrond die hier wonen en hun kinderen die hier zijn geboren. Maar ook bij kinderen met Nederlandse ouders is een daling te zien.