Geen Friezen op WK touwtrekken, maar oud-kampioene Maaike Hornstra is erbij

Zelf won ze op dit veld drie keer goud, in 1995. "Dus het heeft voor mij ook wel een speciale herinnering. Maar het is zoals het is: in Fryslân hebben we gekozen voor indoor."

'Geen politievrouw'

Op dit WK zal ze nu dus in de gaten houden of de deelnemers niet stiekem uit de bubbel gaan. "Maar ik heb al gezegd: 'ik ben geen politievrouw'. Ik ga jullie niet overal controleren", zegt Hornstra. "Iedereen heft zijn eigen verantwoordelijkheid. We willen allemaal een mooi WK met mooie wedstrijden."