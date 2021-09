Tweede Kamer in gesprek over alternatieven voor stroomkabel door Schiermonnikoog

De eerste variant wordt volgens Kuijpers een stuk duurder, omdat de zeebodem daar veel dieper en dynamischer is dan in de ondiepe en droogvallende Waddenzee tussen Schiermonnikoog en Groningen.

Bovendien liggen er meer kabels in de zeebodem boven de Eemshaven. Het kruisen van deze kabels is een uitdaging. Er is volgens Kuijpers meer onderzoek nodig om te bepalen of dat wel mogelijk is.

De kabel omleggen

Op initiatief van Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 spraken donderdag verschillende betrokken partijen over de plannen en de mogelijke tracés voor de stroomkabel van het windpark boven Schiermonnikoog naar de vaste wal.

Lutz Jacobi van de Waddenvereniging ziet het liefst dat de kabel buiten het hele Waddengebied wordt omgelegd en in Den Helder, of nog beter in IJmuiden, aan land wordt gebracht.

De Waddenzee heeft momenteel volgens haar al te maken met meer dan genoeg uitdagingen en bedreigingen in de vorm van gaswinning, zoutwinning en de zeespiegelstijging.

Schiermonnikoog sparen

Gedeputeerde Nienke Homan uit Groningen pleitte voor het vlot aanleggen van de stroomkabel naar de Eemshaven. "Wij hebben die stroom echt nodig om de industrie daar te verduurzamen. Wat ons betreft valt dat besluit vandaag."

Sietske Poepjes had, uit naam van provincie Fryslân, iets minder haast. "Het kan maar één keer goed", zei ze in het Fries in de Tweede Kamer. Zij vindt dat de Tweede Kamer heel goed naar alle mogelijkheden moet kijken en Schiermonnikoog moet sparen.

Verschillende Kamerleden - onder anderen van de PvdA en D66 - lieten bij het rondetafelgesprek doorschemeren dat ze wel iets overhebben voor een kabel die om Schiermonnikoog en de meest kwetsbare natuur heen gaat.

'Pootaardappelmotie'

Een opvallende bijdrage aan het debat kwam van Groninger akkerbouwer Henk Smith uit naam van LTO-Noord. De Groninger akkerbouwers hebben grote problemen met het voorkeurstracé van TenneT door of onder Schiermonnikoog langs. Dit tracé loopt over een afstand van 35 kilometer dwars door uitstekende pootaardappelgrond. Voor de akkerbouwers betekent dat schade en risico's op plantenziekten en verzilting van hun land.