Voor het eerst in twee jaar weer krapte op Friese arbeidsmarkt

Eind augustus telde Fryslân 7.536 WW-uitkeringen. Dat is 2,2 procent van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Fryslân nam in augustus met 447 uitkeringen af. Dat is een afname van 5,6 procent. Vooral in de horeca nam het aantal uitkeringen af.

De krapte op de arbeidsmarkt geldt voor heel veel beroepsgroepen, behalve voor de creatieve en taalkundige beroepen, waar meer mensen zijn die een baan zoeken dan dat er werk voor is. Dat geldt ook voor commerciële pedagogische beroepen.