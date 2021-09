Celstraffen voor Hurdegarypster (19) en Drachtster (18) na mislukte woningoverval

De mannen kregen van de rechter dezelfde straf: 263 dagen jeugddetentie waarvan 180 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.

De man ut Hurdegaryp hoeft niet terug naar de gevangenis. Hij heeft zijn straf al in voorarrest uitgezeten. Hij moet zich wel melden bij de jeugdreclassering en moet zich laten behandelen. Hij mag in zijn proeftijd geen alcohol of drugs gebruiken. De Drachtster moet wel terug naar de gevangenis. De man heeft nog maar een paar dagen vastgezeten.

Smertengeld

Het tweetal moet 3.000 euro aan smartengeld en 385 euro voor het eigen risico van de zorgverzekering aan het slachtoffer betalen.

De rechtbank neemt het beide verdachten kwalijk dat ze geen enkele verantwoordelijkheid hebben genomen voor de overval. Omdat het tweetal minderjarig was toen de overval plaatsvond, werd de strafzaak twee weken geleden achter gesloten deuren gehouden.