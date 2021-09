Uitspraak MFC Feanwâlden geschorst: Dantumadiel hoeft subsidie voorlopig niet te betalen

De rechtbank had in juni nog bepaald dat de eerder toegekende subsidies voor het in Feanwâlden opzetten van een gemeenschapsruimte onterecht geweigerd waren. Volgens de rechter werd in de raadsbesluiten van 2017 en 2019 van 'verlenen' gesproken, waardoor de subsidie volgens de rechtbank al verleend was.

De voorzieningenrechter is het daar niet mee eens. Hij vindt dat uit die eerdere raadsbesluiten niet volgt dat de gemeenteraad al echt subsidie had verstrekt.