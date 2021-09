Schulting: "Weet nog niet of ik dit seizoen ook voor langebaan ga"

Van de zes is Suzanne Schulting eigenlijk al zeker. Omdat ze wereldkampioen is, is ze al verzekerd van deelname aan de Olympische Winterspelen. Maar wat ze met het langebaanschaatsen gaat doen, weet ze nog niet. "Op het moment dat we klaar zijn met plaatsing als land voor de Spelen, zeg ik: Oké, hoe sta ik ervoor op de langebaan? Wat voor trainingswedstrijden moet ik nog rijden? Hoe gaan die? Krijg ik er energie van?"

Deelname OKT langebaan nog niet zeker

Schulting is er nog niet zeker van of ze tussen Kerst en oud en nieuw aan het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) gaat meedoen. "Nou kijk, het NK en EK Shorttrack zit er dicht op. Als het tot gevolg heeft dat ik niet honderd procent het beste van mezelf kan laten zien, dan moet ik mezelf wel afvragen hoeveel zin het heeft eraan mee te doen."