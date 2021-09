Noodkreet over “grote capaciteitsproblemen” op spoedeisende hulp

De problemen spelen in het hele noorden, naast Fryslân dus ook in Groningen en Drenthe. De druk is al jaren hoog, maar wordt de laatste tijd meer en meer duidelijk.

Uren dicht

Soms blijkt dat de ziekenhuizen het nodig vinden om een 'time-out' in te zetten: dat betekent dat de spoedeisende hulp meerdere uren dicht moet. Het komt zelfs voor dat meerdere spoedeisende hulp-afdelingen tegelijkertijd dicht zijn.

Drukte en personeelstekorten

Volgens het ROAZ komt de drukte door het coronavirus, het zich aandienende griepseizoen en de oplopende personeelstekorten. Vaak is het zo dat patiënten lastig doorstromen naar verpleegafdelingen, wat met name te maken heeft met het tekort aan medewerkers.

Zo'n 'time-out' betekent ook dat ambulances mensen niet altijd kwijt kunnen bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Daardoor komen ze ook weer later aan bij volgende patiënten.

Wel open voor mensen in levensgevaar

Het ROAZ benadrukt dat de afdelingen wel open blijven voor mensen die echt in levensgevaar verkeren. Ate van der Zee (ROAZ): "Als er een ongeluk gebeurd is, of iemand heeft een hartaanval, dan kan die altijd en overal in het ziekenhuis terecht."

Capaciteitsoverleg nu ook voor SEH's

De komende maanden is er extra toezicht en zal er iedere dag een capaciteitsoverleg tussen de ziekenhuizen zijn. Dat was er al voor de verpleegbedden en voor de intensive care. Nieuw is dat het er nu ook voor de SEH's zal zijn. Wat zijn de verwachtingen voor de komende dag en avond en is er uitval door ziekte? In zo'n geval kunnen er die dag minder patiënten op de SEH van een bepaald ziekenhuis worden behandeld en moeten de patiënten naar elders uitwijken.

In principe zijn er afspraken gemaakt om de drukte tussen de ziekenhuizen zoveel mogelijk te verdelen.