'Heftige' nacht in Boelenslaan: "Alsof er een vuurwerkpot werd afgestoken"

Net daarvoor werd een 28-jarige man uit Achtkarspelen doodgeschoten door agenten. De man werd achtervolgd en reed volgens de politie bij het een poging te ontkomen op de agenten in.

De man had bij Hurdegaryp een stopteken genegeerd en was er met hoge snelheid vandoor gegaan. De achtervolgende agenten zouden volgens bronnen uit Leeuwarden en Sneek komen. Twee agenten zouden hun wapen getrokken hebben. Hoe vaak daarna geschoten is, is niet duidelijk.

Het gebeurt zelden dat er een dodelijk slachtoffer valt door politiekogels. Het laatste geval was in januari 2019 in Nieuwehorne toen een verwarde man zelfmoord wilde plegen en op agenten inreed. Zij schoten op de auto die in brand vloog. De man overleed terplekke.

Wat mag de politie doen?

Volgens het protocol moet de politie eerst de zaak proberen te sussen door te praten. 'Zo mag er alleen geweld gebruikt worden als er geen andere opties zijn. Helpt praten of is een wapenstok nodig of moet er naar een vuurwapen worden gegrepen?', zo meldt de politie op de eigen website.

Als een agent het wapen trekt, dan moet er eerst een waarschuwingsschot in de lucht worden gelost. Als dat niet helpt, in de benen schieten. Gericht schieten is in het uiterste geval toegestaan als er sprake is van een 'hij-of-ik-noodsituatie'. Volgens de politie moet 'het gebruik van geweld in verhouding staan tot het incident. De politie mag ook niet meer geweld gebruiken dan nodig'.

Onderzoek

De consequenties van dit incident voor de agenten hangen van het onderzoek af. Is er terecht geschoten, volgens het Openbaar Ministerie? In sommige gevallen loopt het uit op een rechtszaak met de betrokken agenten als verdachten.