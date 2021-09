Door politie doodgeschoten man is 28-jarige inwoner van Boelenslaan

Het schietincident was aan De Vier Roeden in Boelenslaan. De automobilist negeerde een stopteken bij een verkeerscontrole bij Hurdegaryp. Dat was tussen 01.15 en 01.45 uur. De man vluchtte weg met hoge snelheid en de politie zette met meerdere politiewagens de achtervolging in.

Op de politie ingereden

Aan De Vier Roeden in Boelenslaan kwam de auto tot stilstand. Toen de agenten uitstapten, zette de man de auto in de versnelling en reed op hen in. "De collega's voelden zich genoodzaakt om te schieten", zegt politiewoordvoerder Robert Jan Valkema. Ze schoten op de auto, waarbij de bestuurder ook werd geraakt.

De rijksrecherche doet onderzoek in opdracht van het Openbaar Ministerie. Zowel het OM als de politie wil op dit moment verder niet reageren op de zaak.