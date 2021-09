Het verhaal van het mysterieuze vlot Schiermonnikoog: "Band ging sneller dan ik"

De trekkerband moest over de zeedijk. "Dat lukte, maar de band was sneller dan ik en rolde voor mij uit. Ik dacht: die zien we nooit meer terug." Het kwam toch nog goed en hij zette de band vast met een stuk touw. "Ik had wel twintig meter touw bij me. Het was niet de eerste keer dat ik met een ding weg ben."

In 2016 is Hessel ook een keertje de zee opgegaan en voor de coronatijd heeft hij het ook eens geprobeerd. "Het lijkt wel een sport, maar daar houd ik nu mee op. Dit was wel de laatste keer."

Oefenen in een pierenbadje

Hij wilde met het vlot van Wierum naar Lauwersoog varen. "De wind stond goed en ik kwam bij Moddergat aan. Het was windkracht vier en de golven waren zo'n dertig à veertig centimeter. De band hield het goed. Ik heb hem eerst getest, hoor. In een pierenbadje met 75 centimeter water."

Hessel kan niet zwemmen. "Ik had een zwemvest aan. Maar ik moet eerlijk zeggen: dat heb ik in 1971 gekocht, want toen kocht in een tweedehands kano. Het zwemvest is nog nooit nat geweest. Ik heb het wel altijd aan als ik op het water ben."

Waar ging het mis?

"Bij Moddergat lukte het varen niet meer: het was eb geworden en het water stond te laag. Ik liep vast. Alles deed me pijn en ik wilde er niet de hele nacht zitten. Bij Peazens is een pier en ik had gedacht dat het vlot daar de volgende dag wel terecht zou komen."