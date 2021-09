Agrarisch Collectief Waadrâne plaatst infoborden over agrarisch natuurbeheer

Waadrâne wil met de borden mensen informeren over hoe het boerenbedrijf hand in hand met natuurbeheer kan gaan. Het collectief bestaat uit zo'n 150 boeren, die met het beheer van hun grond ook bijdragen aan biodiversiteit en weidevogellang. Dat doen ze bijvoorbeeld voor akkerranden met bloemen in te zaaien.

Het eerste bord is onthuld door burgemeester Johannes Kramer. Op de borden staan ook QR-codes, waar meer achtergrondinformatie mee kan worden gevonden.