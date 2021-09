Waddenvereniging overweegt steeds sterker rechtszaak tegen mijnbouw op het Wad

Door de Tweede Kamer werd er woensdag gesproken over de winplannen. Volgens Frank Petersen van de Waddenvereniging was de steun van de meeste partijen een hart onder de riem.

Petersen: "Er is maar één partij in de Tweede Kamer, vertegenwoordig door Aukje de Vries uit Fryslân, die zegt dat het wel door kan gaan. Maar wij zien de steun groeien om de Waddenzee te beschermen. Het is mogelijk, denken wij."

Plannen voor rechtszaak

Toch moest ook de Waddenvereniging horen dat minister Blok nog niet in beweging komt. "Het betekent dat we serieus na moeten denken over wat de best mogelijke rechtszaak is die we moeten voorbereiden. Is dat tegen minister Blok, of tegen de minister van Economische Zaken, tegen de minister van Natuur en Landbouw, tegen het bedrijf NAM, of tegen aandeelhouder Shell? Dat soort plannen moeten wij maken, en misschien ook wel heel snel."