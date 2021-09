'Benefytstocht' haalt geld op voor inloopcafés van De Skulp

"Wij zetten ons in voor De Skulp, zodat de inloopcafés kunnen blijven bestaan", legt Jouke de Vries van de organisatie uit. "De Skulp moet het hebben van giften, fondsen en subsidies. De inloopcafés hebben het lastig. In Fryslân loopt het aardig, maar er is altijd geld welkom."

Skulp-cafés

Er zijn vier Skulp-cafés in Fryslân: in Heerenveen, Drachten, Sneek en binnenkort ook in Leeuwarden. In deze Skulp-cafés kunnen mensen een paar keer per week praten met lotgenoten of met een coach die goed naar hen luistert. "Je kunt even je verhaal kwijt, dat is heel belangrijk."