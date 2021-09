Verdeeldheid bij horecaondernemers over coronacheck-app

Mient Mulder is horecaondernemer. Hij vertelt: "Ik fyn dit eins net kinne, it is foar ús hiel dreech om dit hanthavenje te kinnen. Ik sjoch it daliks barre dat minsken net folslein faksinearre binne, mar der dan bygelyks net útwolle. It is hielendal net wurkber."

"Wat in kolder"

Ook ondernemer Johan Tigchelaar van Brasserie Kolkzicht in hartje Surhuisterveen is duidelijk. "As de oerheid my net útlizze kin wêrom't de app mei QR-koade sa wichtich is, dan hoech ik dêr earst ek gjin gebrûk fan te meitsjen. Wy wolle gastfrij wêze en hawwe hielendal gjin nocht oan diskusjes oer in QR-koade" vertelt Tigchelaar in een telefonische toelichting aan RTV NOF.

Naast de wijziging die het demissionaire kabinet vanaf 25 september in wil laten gaan, is er voor inwoners in de regio Noordoost-Fryslân nog een drempel. De dichtstbijzijnde Testen voor Toegang locaties zijn in Leeuwarden en Sneek. Tigchelaar daarover: "As minsken dan om in hapke of drankje nei ús takomme wolle, moatte se earst fia Ljouwert. Wat in kolder."