Rechtbank tikt Sociaal Domein Fryslân op de vingers voor aanbesteding

Om de kwaliteit van de specialistische jeugdzorg te verbeteren en daar samenhang in te krijgen, zijn er een aantal regels opgesteld. Hiermee kan beter bekeken worden waar potentiële zorgaanbieders aan moeten voldoen en of de gemeente kwalitatief goede zorg inkoopt.

Opsteker voor kleine zorgaanbieders

De kleinere zorgaanbieders vinden dat de gemeenten verkeerde criteria gebruiken en dat ze niet in aanmerkingen komen voor contracten. De rechter stelt hen nu in het gelijk.

De uitspraak is een opsteker voor de kleine zorgaanbieders. Mies Meijer van de Geitenmeijerij in Fochteloo. "Wij hebben altijd gezegd dat er hier geen sprake is van een gelijkwaardige situatie. Wij willen dezelfde kansen hebben en belangrijker nog: onze klanten goede zorg leveren."