Friese bioscoopfilm trekt 3.000 bezoekers in een week tijd

"Dit is onvoorspelbaar", zegt Krist. "We hadden wel gerekend op vrienden, familie en hardcore Hûnekopfans, maar dat er binnen zeven dagen 3.000 naar de film zouden gaan, hadden we niet verwacht."

Goed voor de bierverkoop

Volgens Krist gaat het voornamelijk in Leeuwarden en Drachten mal, maar ook op andere plekken is de film een succes. "20 procent van de omzet in Heerenveen is van Stjer. Dat heeft niet alleen met de film te maken, maar ook met de bierverkoop. Dus het gaat geweldig."

De film is ook al in Groningen te bekijken: "Dat was één groot feest met allemaal studenten."

Ondertiteling

"In Groningen hebben we ondertiteling", gaat Krist verder. "We willen nu natuurlijk de wereld veroveren. Dus dan moet er ondertiteling bij", lacht hij.

Het zou dan ook zomaar eens kunnen dat de film ook op andere plekken te bekijken is straks. "Er zijn wel partijen waar we contact mee hebben die enthousiast zijn. Dus dat moeten we maar afwachten. Ze zien vanzelf wel de bezoekersaantallen hier in Leeuwarden en dan denken ze: wat gebeurt daar?"