VIDEO: Tocht der Tochten voor mensen met een beperking van start

Een recordaantal deelnemers van de Onbeperkte Elfstedentocht is woensdagmiddag van start gegaan in Leeuwarden voor de 'Tocht der Tochten'. De tocht is voor mensen met een beperking die niet aan gewone Elfstedentocht mee kunnen doen, omdat ze die fysieke inspanning niet kunnen leveren. De route op de eerste dag ging van Leeuwarden naar Dokkum.